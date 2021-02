Bonetti (Pari Opportunità): "occorre un piano strategico per la parità di genere"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La polemica montata all'interno del Partito Democratico all'indomani delle nomine dei ministri con una presenza di donne ancora troppo limitata, ha innescato un confronto nei diversi partiti. "Sulle donne va fatto un passo avanti e vinta l'arretratezza italiana". Ha detto in una intervista la ministra delle Pari Opportunità, Elena Bonetti di Italia Viva. Nonostante nell'esecutivo Draghi ci siano 8 donne chiamate nei dicasteri del Governo, Bonetti ritene ci sia ancora "un problema di rappresentanza femminile nella società in tutti i settori". Per questo ci vorrebbero più donne in posizione di "leadership" e Bonetti annuncia che varerà "un piano strategico per la parità di genere", nei luoghi istituzionali elettivi e nelle authority. Il riferimento alle authority non è casuale perchè a breve ci saranno numerose scadenze di CdA che dovranno essere rnnovati. - (PRIMAPRESS)