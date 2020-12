Boccia (Affari Regionali): "Dimezzati i tempi per l'arrivo del vaccino. Sarà una sfida epocale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia, i tempi per ricevere le prime dosi di vaccino si sarebbero ridotti ipotizzando già a gennaio una prima fornitura.In una delle ultime conferenze stampa, invece, del Commssario per l'emergenza sanitaria e dunque a capo anche dell'organizzazione della logistica e distribuzione del vaccino sul territorio nazionale si era parlato di settembre 2021. Un corto circuito di informazioni che lascia ancora perplessi anche per la situazione finora registrata di un tasso di decessi che secondo quanto riportato oggi da France Press, l'Italia potrebbe essere al primo posto in questo triste primato. "Il piano vaccini è una sfida epocale - afferma Boccia - dobbiamo vincerla insieme. Serve massimo sforzo e collaborazione continua. La riunione in emergenza con le regioni,il ministro Speranza e il commissario Arcuri è stata utile e operativa". Sarebbero già stati individuati 300 presidi per la distribuzione. - (PRIMAPRESS)