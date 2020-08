Azzolina (Istruzione): “A settembre tutti in classe” ma monta la polemica con i sindacati

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ministro Azzolina, “A settembre tutti in classe”: il giorno dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico sul protocollo di sicurezza da attuare negli istituti scolastici per impedire la diffusione del Covid, il Ministro dell’istruzione Lucia Azzolina ha chiarito che “non c’è nessun rischio per l'apertura dell'anno scolastico". “Abbiamo il dovere morale di riaprire” - ha proseguito il Ministro - “è una priorità assoluta del Governo. Certamente è una operazione complessa ma siamo più pronti rispetto a quando la pandemia è scoppiata".Le dichiarazioni del Ministro giungono in risposta alle polemiche sollevate in seguito ai dubbi espressi questa mattina dal consulente del Ministero della Salute Walter Ricciardi in merito alla possibilità che l’aumento dei contagi metta a rischio la riapertura delle scuole e le prossime elezioni, affermazioni tuttavia subito rettificate direttamente da Ricciardi. Il Ministro ha inoltre fornito alcuni chiarimenti sulle indicazioni espresse dagli scienziati: “Dove il distanziamento c’è, la mascherina si può abbassare, seduti al banco. (...) Distribuiremo 11 milioni di mascherine al giorno”. Con riferimento ai timori manifestati da parte dei dirigenti scolastici, il Ministro ha infine chiarito: "Non devono temere, abbiamo varato norme per evitare responsabilità penali ai dirigenti scolastici". - (PRIMAPRESS)