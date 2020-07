Assorimap sceglie Utopia come advisor per le Relazioni Istituzionali e le Media Relations

(PRIMAPRESS) - ROMA - UTOPIA, la Società di Public, Media & Legal Affairs fondata e guidata da Giampiero Zurlo, affiancherà da oggi l’attività di Public Affairs e Comunicazione di Assorimap, l’Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche presieduta da Walter Regis e dai consiglieri Piersandro Arrighini (Forever Plast Spa), Angelo Bruscino (Ri.Genera Srl), Giuseppe Cerbone (Ferrarelle Spa), Corrado Dentis (Dentis Recycling Italy Srl), Livio Giannotti (Revet Spa), Paolo Lucchetti (S.I.R.E Spa), Francesca Sancinelli (Montello Spa), Clemens Stockreiter (Skymax Spa), Remo Brusaferri (B For Pet) e Paolo Glerean (Aliplast Spa). Tra i punti fissati dai vertici di Assorimap, in queste fasi molto delicate per i processi di allineamento del Paese negli obiettivi europei programmati con il New Green Deal, “c’è la necessità di individuare strategie capaci per sollecitare la Governance del Paese, verso opportunità competitive per i player nazionali del settore del riciclo”. La riciclabilità di prodotti e imballaggi, l’obbligo di produrre in percentuali determinate imballaggi e beni con plastiche riciclate, l’affermazione del principio del “riuso/recupero di materia”, in linea con i nuovi obiettivi di riciclo più elevati come richiede la stessa UE, sono alcune delle azioni richieste al Governo e da prevedere nelle politiche di sviluppo per la Green Economy di cui il riciclo meccanico della plastica è uno degli assets portanti. - (PRIMAPRESS)