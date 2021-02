Archeologia: un nuovo ritrovamento a Pompei. Un carro nunziale con bassorilievi erotici

(PRIMAPRESS) - Il Parco Archeologico di Pompei continua a sorprendere per le scoperte che affiorano dall'inesauribile fonte della città sommersa dalle ceneri dell'eruzione del Vesuvio. Il Parco e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno annunciato il rinvenimento di un carro cerimoniale, un reperto straordinario emerso integro dallo scavo della villa suburbana in località Civita Giuliana, a nord di Pompei, oltre le mura della città antica. Il doppio annuncio è dovuto al fatto che il ritrovamento rientra nell'ambito dell'attività congiunta finalizzata al contrasto delle attività illecite ad opera di scavi clandestini nell'area a opera di "tombaroli". Un grande carro cerimoniale a quattro ruote, con i suoi elementi in ferro, decorazioni in bronzo e stagno di carattere erotico (si trattava forse di un carro nuziale oppure destinato al culto di Cerere o Venere), i resti lignei mineralizzati, le impronte degli elementi organici (dalle corde a resti di decorazioni vegetali), è stato rinvenuto quasi integro nel porticato antistante alla stalla dove già nel 2018 erano emersi i resti di 3 cavalli, tra cui uno bardato. Un ritrovamento eccezionale «non solo perché aggiunge un elemento in più alla storia di questa dimora, al racconto degli ultimi istanti di vita di chi abitava la villa, e più in generale alla conoscenza del mondoantico, ma soprattutto perché restituisce un reperto unico - mai finora rinvenuto in Italia - in ottimo stato di conservazione», si legge in una nota della direzione del Parco. - (PRIMAPRESS)