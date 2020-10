App Immuni: nel nuovo Dpcm, l'obbligo delle Asl di inserire anche gli asintomatici

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il nuovo Dpcm in vigore da oggi obbliga gli operatori sanitari delle Aziende Sanitarie Locali di inserire, in caso di positività al virus di un assistito, il codice chiave della persona sull’App Immuni. Questa nuova misura consente di ampliare il contact tracing anche in caso di persone asintomatiche che risultate positive ad un tampone non presentano sintomi e per questo potenziali portatori di contagio. - (PRIMAPRESS)