Amministrative Napoli: Conte, Fico e Di Maio con le pasionarie del M5S per sostenere la candidatura di Manfredi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Inizia la conferenza stampa, Di Maio e Fico siedono in prima fila mentre sul palco l’ex rettore candidato e Conte si danno il pugno, come da protocollo anti Covid. Accanto a loro Gilda Sportiello, «Manfredi è il nostro candidato», e Valeria Ciarambino, «Il Movimento 5 Stelle riparte da Napoli». E lanciano un nuovo sito, Napoli 5 Stelle. Poi interviene Manfredi, per il quale «il Movimento rappresenta un punto di forza della coalizione larga che mi sostiene. Questa è un’occasione che non possiamo perdere», dice l’ex rettore, che aggiunge: «L’ isolamento è stato la grande malattia di Napoli negli ultimi anni ora è la stagione dei rapporti. Con la Regione di De Luca, con il Governo». - (PRIMAPRESS)