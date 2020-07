Alex Zanardi: ora inizia la "quarta vita" del campione paralmpico dopo le dimissioni dall'Ospedale di Siena

(PRIMAPRESS) - SIENA - La quarta vita di Alex Zanardi inizierà in un centro di riabilitazione neurologica. L’atleta paralimpico è stato dimesso dall'Azienda ospedaliero-universitaria di Siena, dove è stato ricoverato in seguito all’incidente stradale subìto mentre era impegnato in una iniziativa di sport solidale. "Dopo la sospensione della sedazione,la normalità dei parametri cardio-respiratori e metabolici, la stabilità delle condizioni cliniche generali e del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento. I nostri professionisti rimangono a disposizione”, ha riferito lo stand della direzione sanitaria senese dopo il trasferimento del paziente. - (PRIMAPRESS)