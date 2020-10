Al via la quinta edizione di "All Routes lead to Rome", il meeting della mobilità sostenibile

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si svolgerà dal 23 ottobre all’8 Novembre prossimo la quinta edizione del Meeting “All Routes lead to Rome” con la sua formula itinerante che si muove tra le misure e le ristrettezze del coronavirus attraverso i format digitali. Il percorso iniziato nel 2016 per promuovere la mobilità come risorsa fondamentale di sviluppo del Paese in chiave sostenibile, per la qualità della vita, delle relazioni e dei luoghi prosegue dunque, tra continuità e innovazione, con una serie di appuntamenti a tema.

Il convegno di apertura, in programma il 23 ottobre in diretta streaming a partire dalle ore 10.00 sui canali Facebook e Youtube di SIMTUR, aprirà un focus sul tema “La mobilità è libertà”. Tra i partecipanti, Simone Bozzato, (Università di Roma Tor Vergata), Sonia Sandei (Enel X), Dino Marcozzi (Motus-E), Ross Douglas (Autonomy), Fabrizio Bortoli (My best tour), Flavia Scebba (Movimento Italiano per la Gentilezza) e Federico Massimo Ceschin (SIMTUR).

La quinta edizione della rassegna, adotta lo slogan “Experiencing the future“, una nuova era del modo in cui si muovono le merci e le persone e che si identifica con uno degli eventi in programma al meeting: il Premio Go Slow, che riconoscerà le città, i territori e le destinazioni che meglio avranno interpretato la necessità di ripartire facendo leva sulla qualità delle connessioni tra i luoghi e persone. - (PRIMAPRESS)