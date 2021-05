Accordo produzione vaccini Invitalia-Reithera: la Corte dei Conti ricusa la joint

(PRIMAPRESS) - ROMA - A smontare il contratto stipulato dall’ex Commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, tra Invitalia e Reithera, per un investimento da 81 milioni di euro, ci ha pensato la Corte dei Conti. In una nota, la Corte fa sapere di aver deliberato "di ricusare il visto sul decreto relativo all'approvazione dell' Accordo" sottoscritto dal ministero dello Sviluppo economico, da Invitalia Spa e dalla Società ReiThera Srl, a sostegno del programma da realizzare nello stabilimento a Castel Romano. Ma fonti Mise: il piano per la produzione dei vaccini "va avanti". Attese motivazioni della decisione dei giudici contabili. - (PRIMAPRESS)