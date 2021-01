Abbandono scolastico cresciuto con la pandemia del 28%. Lo rivela una indagine Save the Children-Ipsos

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cosa avrà provocato la pandemia sugli adolescenti lo scopriremo solo e quando si tornerà ad una eventuale normalità. Ma uno scenario sta già delineando un primo fattore di rischio con un dato riportato da una indagine di Save the Children/Ipsos che ha rilevato un trend di abbandono scolastico in seguito alla pandemia. Secondo l'indagine, il 28% degli adolescenti ha dichiarato che dall'inizio della pandemia almeno un compagno nella propria classe ha smesso di frequentare la scuola. Il campione monitorato è di studenti tra i 14 e i 18 anni. 4 ragazzi su 10 bocciano l'esperienza della didattica a distanza.Tra le cause delle assenze durante la dad (didattica a distanza), difficoltà di connessione e mancanza di concentrazione. Secondo l'indagine almeno 34 mila studenti delle superiori,a causa di assenze prolungate,potrebbe trovarsi a rischio di abbandono scolastico. - (PRIMAPRESS)