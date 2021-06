28 giugno, niente più mascherina all’aperto. Brusaferro (Cts): “Ma attenzione si può tornare indietro

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da domani cade l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto,se non vi sono assembramenti, ma occorre continuare a monitorare "la situazione e semmai intervenire,anche reintroducendo misure". Così il presidente Iss e portavoce del Comitato tecnico scientifico intervistato da Repubblica. "Per ora la situazione permette di toglierle. Abbiamo solo 11 casi per 100 mila abitanti in 7 giorni". I casi di contagio "decrescono in assoluto ma quelli sostenuti dalla variante Delta stanno salendo", avverte Brusaferro, - (PRIMAPRESS)