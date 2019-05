Scontro tra Trump e Facebook su un video della portavoce Dem, Nancy Pelosi apparsa ubriaca in un intervento

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Scoppia la polemica tra il presidente Usa, Donald Trump e i vertici di Facebook sul caso del video messo in onda sulla piattaforma di Mark Zuckerberg che riprende la speaker dei democratici Nancy Pelosi ripresa durante un lungo intervento in cui appare rallentata nella sua dichiarazione come se in stato di ubriachezza.

"Lavoriamo duramente per trovare il giusto equilibrio tra l'incoraggiare la libera espressione e il promuovere una comunità autentica e sicura", ha commentato Facebook tramite un portavoce. La clip della Pelosi diventata virale è ancora presente sul web. - (PRIMAPRESS)