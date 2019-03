Nasce RMotori, il mensile gratuito di Repubblica dedicato all'automotive e ai nuovi scenari della mobilità

Valerio Berruti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal prossimo 6 marzo Repubblica si arricchisce di un mensile gratuito dedicato all’automotive. Con RMotore, diretto da Valerio Berruti, Repubblica racconterà la mobilità e i cambiamenti in atto nel mondo dell’automobile, sempre più connessa, autonoma e alle prese con l’obiettivo delle zero emissioni. A firmare gli articoli del nuovo mensile saranno, oltre i giornalisti del gruppo editoriale, anche esperti del settore nelle diverse sezioni di RMotore, tra cui tecnologia, lifestyle, tendenze, scenari e indiscrezioni, con attenzione al mondo dell’auto d’epoca e delle due ruote (che vede il segmento in crescita per l’alto di gamma e un po’ meno dei “cinquantini"), per spiegare il passaggio dall’era della combustione a quella della mobilità sostenibile, le infrastrutture e le nuove tecnologie. Nel primo numero non poteva mancare lo scenario prospettato dal mercato al Salone dell’auto di Ginevra con anteprime e protagonisti: iniziando da un focus sulla nuova Ferrari F8 Tributo con un servizio fotografico esclusivo e l’intervista a Giorgetto Giugiaro. Un’inchiesta sulla fabbrica del futuro che sta nascendo in Germania dove sulle linee di produzione ci saranno solo i robot. E ancora una guida per orientarsi nel caos dei nuovi divieti di circolazione nelle città italiane. - (PRIMAPRESS)