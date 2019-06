Mario Sechi alla direzione dell'Agenzia Giornalistica Italia (AGI). Luna e Pratellesi passano al settori "Innovazione"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mario Sechi sarà dal 1° luglio il nuovo Direttore Responsabile di Agi Agenzia Giornalistica Italia, aggiungendo il nuovo incarico alle direzioni delle riviste di Eni “WE-World Energy” e “Orizzonti”. Sechi prenderà il testimone da Riccardo Luna, che ha guidato Agi dal 2016 in tandem con il Condirettore Marco Pratellesi. Luna e Pratellesi assumeranno in Eni nuovi incarichi in ambito di innovazione digitale e formazione.

Nel comunicato dell’agenzia diffuso ai media si legge: “Agi accelera così la propria trasformazione e passa allo step successivo del cammino cominciato tre anni fa per consolidare la posizione ai vertici del mercato delle agenzie giornalistiche del nostro Paese. Sotto la guida di Luna, Agi ha imboccato con decisione la strada dell’innovazione digitale sposata al giornalismo di qualità”. A Mario Sechi, i complimenti dei vertici di Primapress. - (PRIMAPRESS)