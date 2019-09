La comunicazione aziendale al tempo della crisi con il meeting "(Ri)conoscere l'efficacia" di Una e Google

(PRIMAPRESS) - MILANO – Il mercato si restringe e la comunicazione deve cambiare passo e pelle. Con Comunicare Domani, promosso da Una (Aziende della comunicazione unite) in collaborazione con Google, il prossimo 30 settembre, presso la sede milanese di Assolombarda, si affronterà il tema “(Ri)conoscere l’efficacia”. Obiettivo è rilegittimare il ruolo della comunicazione in un momento storico in cui l’economia rallenta e la previsione di crescita in Italia è appena allo 0,4% nel 2020.

La comunicazione, sostengono gli organizzatori del meeting, deve ritrovare nel management aziendale la convinzione di essere un asset strategico e non marginale per supportare il business.

Oltre ad Emanuele Nenna, Presidente di UNA e Marianna Ghirlanda, Presidente Centro Studi di UNA, interverrà Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che analizzerà il ruolo della comunicazione oggi in Italia per creare nuove opportunità di rilancio dell’economia italiana, coinvolgendo anche tutte quelle piccole e medie industrie, portatrici di eccellenze a livello mondiale, ma ancora poco coinvolte coi processi di comunicazione.

Di comunicazione digitale e del suo ruolo parlerà, invece, Paola Marazzini, Director Agency and Strategic Partnerships di Google, che spiegherà come il digitale sia uno strumento essenziale per l’economia attraverso la presentazione di alcune azioni già messe in campo da Google in termini di formazione e ricerche oltre alla collaborazione già avviata con Confindustria. Tra i relatori Vittorio Meloni (Upa), Alberto Dal Sasso (Adintel) e Guido Surci (Havas). - (PRIMAPRESS)