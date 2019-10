Donald Trump cancella gli abbonamenti della Casa Bianca al NYT e del Washington Post: "Sono pieni di fake news"

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Per i famosi newspaper americani, New York Times e Washington Post, c’è un abbonato in meno. Ovviamente il caso non farebbe notizia se non fosse che l’abbonato è la Casa Bianca. Per Donald Trump le due testate giornalistiche sono contenitori di “fake news”. Nei giorni scorsi su Fox News aveva detto “Non vogliamo più il Times alla Casa Bianca” ma sembrava che la chiusura fosse alla partecipazione dei giornalisti della testata accreditati allo studio ovale ma in effetti il presidente americano si riferiva alla cancellazione degli abbonamenti e lo si è scoperto solo qualche ora dopo quando la notizia della cancellazione dei due abbonamento è rimbalzata sui siti politici. Che i rapporti con i due giornali fossero statati sempre difficili era cosa nota perché Trump aveva lamentato spesso di essere trattato male dai “fondi” dei due giornali. La decisione di Trump passerà alla storia perché è il primo presidente a cancellare gli abbonamenti di questi giornali che hanno accompagnato la storia del XX secolo in Usa. - (PRIMAPRESS)