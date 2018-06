Cambio di direzione al Mattino di Napoli: Alessandro Barbano sostituito dal vice Federico Monga

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Al Mattino, lo storico quotidiano del Gruppo Caltagirone di via Chiatamone a Napoli, c’è stato un cambio di direzione. Federico Monga (46 anni) sostituirà Alessandro Barbano che ha retto il giornale partenopeo dal dicembre 2012. Barbano nel 2003 aveva pubblicato “L’Italia dei giornali fotocopia” in cui denunciava l’omologazione della stampa italiana e la mancanza di pluralismo critico. Federico Monga, nato a Torino nel 1972, laureato in Scienze economiche e bancarie all’Università di Siena, vive a Napoli dove, dal luglio del 2010, era già vicedirettore del quotidiano campano. Ha iniziato l’attività giornalistica collaborando con l’Unità e La Provincia Cosentina. È stato caposervizio al Giornale del Piemonte, poi è passato a La Stampa, dove ha ricoperto l’incarico di responsabile dell’inserto Tuttosoldi e di vicecaporedattore all’Economia e alla Cronaca di Torino. - (PRIMAPRESS)