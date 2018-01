(PRIMAPRESS) - MILANO - È una notte del 1935 a Piazze in provincia di Siena quando la quiete immobile della cittadina toscana viene squarciata da un grido. Viene rinvenuto il corpo inerme di un uomo: Alberto Rinaldi, un luminare della medicina del tempo. Le indagini rischiano l’oblio perché nessuna traccia porta all’assassino. Solo 14 anni dopo, l’intreccio con la nomina di senatore a vita al grande compositore e direttore d’orchestra Arturo Toscanini porta ad una svolta sul caso.

E’ su questa storia, tra fantasia e documenti storici, che Filippo Iannarone, con un passato da esperto di giurisdizione criminale, pubblica il suo romanzo “Il complotto Toscanini” per Piemme. Il legame tra un genio della direzione musicale e un genio della scienza medica sono l'occasione per narrare del coraggio, dell'audacia e dell'Italia della ricostruzione dopo la tragedia della guerra e del fascismo. - (PRIMAPRESS)