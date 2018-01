(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Maurizio Ramirez e Guido Freda, gli imprenditori che hanno dato il via alla produzione e distribuzione diretta di pizze napoletane con lievito madre e olio Evo, con il marchio ‘A Pizza, aggiungono alla classica napoletana tricolore, la Tartufina.

Si tratta dell’ultima ricetta messa a punto dai maestri pizzaioli di ‘A Pizza, con la consegna in un frozen pack direttamente a casa. La Tartufina è una pizza per palati gourmand, con il gusto deciso dei funghi porcini con l’abbinamento del tartufo, su una base di fiordilatte e olio extravergine d’oliva. Una ricetta che dosa con equilibrio gli ingredienti: l’intenso profumo del tartufo nero – elemento caratterizzante della pizza ma non predominante - incontra la delicatezza del fiordilatte e ben si sposa alla dolcezza del porcino.La lista degli ingredienti è come al solito per ‘A Pizza semplice e di alta qualità: Acqua, Farina 00, Lievito Madre, Tartufo in polvere, Funghi Porcini (fette e briciole), Fiordilatte, Olio EVO, Sale.‘A pizza è una pizza artigianale cotta nel tradizionale forno a legna e immediatamente abbattuta per poter essere consegnata surgelata in tutto il mondo. Si conserva in freezer e si “risveglia” nel forno di casa in soli 8/10 minuti ad una temperatura di 220°. - (PRIMAPRESS)