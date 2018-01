(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L’azienda Solania è stata presente alla 39° edizione 2018 del Sigep che si è tenuto dal 20 al 24 Gennaio presso la Fiera di Rimini per presentare i suoi prodotti e il progetto “Il Mio S. Marzano”

Solania nasce nel 1993, diventando tra le più importanti realtà imprenditoriali in Campania e distinguendosi per la produzione del pomodoro S. Marzano D.O.P pelato.

Guidata dall’imprenditore Giuseppe Napoletano, l’azienda ha ampliato la sua gamma di prodotti mantenendo standard di alta qualità, grazie alla grande esperienza nel campo della coltivazione e della commercializzazione del pomodoro.

Il risultato è un prodotto dal sapore genuino, frutto di un’accurata selezione delle materie prime e di un processo di trasformazione che poco si allontana dai metodi artigianali della tradizione.

Per Giuseppe Napoletano, amministratore dell’Azienda Solania S.r.l:

“Il Progetto il “Mio S. Marzano”, nato sotto l’egida della Coldiretti Campania e del Consorzio San Marzano D.O.P. ha previsto che i pizzaioli e i ristoratori potessero scegliere il lotto di produzione e personalizzare l’etichetta della confezione di latta con il logo del locale, la loro immagine o altro segno identificativo.”

“Abbiamo- continua Napoletano- costituito una rete d’impresa chiamata Solanacea 2.0 che comprende: la cooperativa di agricoltori, i cui soci hanno ricevuto un QR code che attesta la salubrità dei loro terreni, la società di trasformazione e la società dedicata alla commercializzazione”.

Il S. Marzano D.O.P., prodotto principe dell’Azienda, viene coltivato nell’area geografica che comprende 41 comuni, tra cui l'Agro Sarnese-Nocerino, l’Acerrano-Nolano, l'area Pompeiana-Stabiese e parte del Montorese; Solo in questa zona si creano le condizioni ottimali per la coltivazione della sua caratteristica pianta. Il clima mediterraneo e i terreni resi particolarmente fertili da residui vulcanici favoriscono la perfetta maturazione di questo prodotto conferendogli un sapore unico.

Tra i prodotti presentati anche il pomodoro giallo pelato, dal sapore delicato e particolare. Questa varietà di pomodoro può essere abbinata a diversi tipi di pietanze.

In occasione del Sigep il maestro pizzaiolo Vito de Vita ha esaltato le qualità organolettiche dei prodotti firmati Solania, con la preparazione di pizze tradizionali napoletane.

Il S. Marzano D.O.P. è stata protagonista anche nella pasta e ragù, in pieno stile napoletano, preparata dalla chef in Grani Helga Liberto. - (PRIMAPRESS)