(PRIMAPRESS) - SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) - In Trentino, nei rifugi, sulle pisce da sci e nei locali dei borghi e paesi delle Pale di San Martino, torna l’appuntamento dell’Happy Cheese, l’aperitivo a chilometro zero diventato una vera icona gourmet dell’enogastronomia dolomitica da San Martino a Passo Rolle fino a Primiero e Vanoi.

Il primo appuntamento è il prossimo 31 gennaio in cui i finger food a base dei formaggi di Primiero, saranno accompagnati dalla birra artigianale BioNoc’ e dalle bollicine del metodo classico Altemasi Trentodoc.

- (PRIMAPRESS)