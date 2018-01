(PRIMAPRESS) - MILANO - Il linguaggio della comunicazione nella moda attinge da stili di vita che provengono dalle culture urbane e sub-urbane per cogliere in anticipo i mutamenti di “comunità” in movimento. E’ questo il mood che ha ispirato la campagna Primavera/Estate 2018 di Versus, il brand di Versace che ha scelto un gruppo di giovani californiani per tracciare un affresco contemporaneo di millennials in perenne movimento.A firmare un video ambientato nelle strade di Los Angeles, è Dazed Studio di cui fanno parte il fotografo Ben Toms e l’Art Director, Jamie Andrew Reid.Il video ( www.youtube.com/watch?v=1X8OXXfjwvM&feature=youtu.be ) è un proseguimento della campagna ‘Sub Versus’ iniziata lo scorso anno e che ora con ‘Sub Versus 2’, intende scattare un’istantanea di una nuova generazione di giovani. Una generazione di innovatori che attraverso la loro comunità, contaminano la musica e l’arte non in spazi istituzionali ma ritrovandosi negli skate-park e nelle spiagge della zona.Le ispirazioni creative sono in assenza di pregiudizi e dove le regole non impongono regole.Il modello e amante di macchine TJ Robinson, insieme ai modelli Marley Camacho e Dagsen Love e all’attrice Fig Abner, originaria di Venice Beach, diventano i protagonisti di questo movie.“Questo gruppo di giovani talenti di Los Angeles - spiega Donatella Versace - racconta perfettamente lo spirito della sub-cultura Versus: il carattere, l’audacia, e le problematiche della nuova generazione di creativi”. - (PRIMAPRESS)