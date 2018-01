(PRIMAPRESS) -Dopo l'uscita nel novembre scorso del singolo “Le Piccole Vite”, esce oggi il nuovo disco del cantautore bolognese Bonaveri, “Reloaded”, prodotto da Maurizio Biancani per Fonoprint.“Reloaded” rappresenta la pausa del cammino, quella in cui reinterpreti le esperienze vissute, le riordini e ti rendi finalmente conto che hanno costituito l’essenza del tuo peregrinare.Un disco di brani rivisitati che sono il punto di arrivo in 14 anni di musica e un trampolino per proseguire questo unico, lungo, concept che raccoglie tutti i pensieri dell’artista durante la sua quotidianità. A questo proposito Bonaveri dichiara: «Prima di occuparci delle grandi questioni che riguardano l’umanità, impariamo umilmente a cantare e celebrare le vite che incontriamo ogni singolo giorno, ché quelle hanno un volto, un nome, e sempre più spesso un collare o uno stupido vestitino con sopra scritto Fuffi».Questa la tracklist di Reloaded: Magnifico; Le Piccole Vite; Torquemada; Scivola Via; Clandestino; Danza; Danza (Adieu); Il Mago; La Justice; Onde; Le Diable; istopia; Le Mat; Lettera Al Figlio; XIII; Le Città Invisibili; L’indomani; Delle Diverstità;Il disco sarà presentato dal vivo il 15 febbraio al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (BO) e il 21 febbraio al Teatro Leonardo di Milano. - (PRIMAPRESS)