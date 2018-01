(PRIMAPRESS) - MILANO – In vendita a partire da marzo, la Kia annuncia l’arrivo della nuova Rio GT-Line. Dalla base della Rio, il modello Kia più diffuso al mondo, secondo in Europa per vendite dopo Sportage, in questa versione veste i panni sportivi grazie all’allestimento GT-Line. ”Il mix tra dotazioni di sicurezza e look sportivo della GT-Line - ha commentato Michael Cole, Chief Operating Officer di Kia Motors Europe - la fa risultare una vettura dalla grande versatilità. Scendendo nei dettagli colpiscono gli inediti cerchi da 17 pollici, il volate in pelle e la griglia anteriore “tiger-nose” che fonde elementi neri e cromati da sportiva, pur conservando un body da berlina a 5 porte.



Al centro della console è disponibile l'evoluto sistema di infotainment che utilizza l'ultima generazione del Kia HMI (Human-Machine Interface). Di serie Rio GT-Line offre il touch screen da 7 pollici che include la navigazione con Apple CarPlay ™ e Android Auto ™ per l'integrazione completa dello smartphone. Fra gli equipaggiamenti disponibili anche la telecamera posteriore. Sotto il cofano di Rio GT-Line il 3 cilindri T-GDI da 120 CV è il perfetto interprete del downsizing, di questa versione che offre una guida di carattere grazie anche al peso contenuto che riduce il carico sulle ruote anteriori migliorando bilanciamento e piacere di guida.

Con una coppia di 172 Nm disponibile da 1.500 a 4.000 giri/min questo motore assicura la massima flessibilità in tutte le condizioni stradali, sommate a una guida reattiva e coinvolgente. Al look sportivo Rio GT-Line associa una notevole economia di esercizio grazie ai consumi particolarmente contenuti (4,7 l/100 km calcolati nel nuovo ciclo di guida combinato europeo) associati ad emissioni di CO2 di 107 g/km. Il 3 cilindri turbo è abbinato a una trasmissione manuale a sei velocità. A partire dal terzo trimestre del 2018, Rio GT-Line sarà disponibile anche con una trasmissione a doppia frizione a sette velocità. - (PRIMAPRESS)