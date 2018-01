(PRIMAPRESS) - TORINO - Arrivano sul mercato italiano due nuove moto di Suzuki che erano state presentate e annunciate ai recenti saloni di Milano e Verona: la SV650X sviluppata partendo dalla collaudata base della SV650 e la SV650 X-TER, una special da “garage” ma omologata per andare su strada.



I designer di Hamamatsu con la SV650X sono riusciti a creare un prodotto di decisa personalità, con un richiamo alle moto da corsa del passato. Il cupolino tondeggiante che incornicia il faro circolare e i pannelli laterali che ricreano le forme di una semi carenatura old style, sono i tratti distintivi come pure la sella a coste decisamente vintage.La sportività della SV650X è sottolineata inoltre dalla presenza di semi manubri, che portano il pilota ad assumere una posizione leggermente caricata in avanti, perfetta per avere un controllo totale tra le curve e comoda e rilassante nell’uso quotidiano.La SV650X è offerta esclusivamente in livrea bicolore Glass Sparkle Black-Metallic Oort Grey, con una evocativa scritta Suzuki sul serbatoio da 14,5 litri e con le pedane nere a sottolineare un’attenzione maniacale per i dettagli.Cuore di questa café racer è il bicilindrico a V Euro 4 della SV650, che si conferma ancora una volta ai vertici della classe media. Compatto, leggero e sempre pronto a salire rapidamente di giri, ha una coppia generosa lungo tutta la curva di erogazione e una potenza di 56 kW (76 cv), ma può essere configurato anche in versione depotenziata da 35 kW, per i titolari di patente A2. Il V-Twin di Hamamatsu sa mettere a loro agio anche i meno esperti con tecnologie come il Suzuki Easy Start System e il Low RPM Assist, che facilitano avviamenti e partenze, oltre che con la possibilità di poggiare facilmente i piedi a terra.La sagoma della SV650X è filante per merito pure del ridotto ingombro trasversale del telaio, che è abbinato a una nuova forcella telescopica regolabile nel precarico molla. La sua presenza permette ai piloti più sensibili di settare l’assetto a piacere e di sfruttare così al meglio l’eccellente grip dei pneumatici Dunlop RoadSmart III, per una guida sicura su ogni percorso.La SV650X-TER è invece una Limited Edition coperta in ogni sua parte da regolare garanzia ufficiale. Questa versione super accessoriata è dedicata a chi vuole cavalcare una moto che si fa riconoscere, capace di regalare emozioni non solo nella guida ma anche da ferma. Gli interventi principali di personalizzazione riguardano l’impianto di scarico, i cui collettori sono fasciati con bende termiche che creano un effetto vintage molto suggestivo. Nuovo è poi il terminale, con un silenziatore a doppio tromboncino by Fresco che appaga la vista e garantisce anche un sound pieno ed esaltante. L’essenzialità della linea della SV650X-TER è inoltre messa in risalto dall’adozione di un portatarga più compatto, di leggeri specchietti in metallo a stelo corto e di piccole frecce a LED, che rendono la sagoma più pulita.I prezzi? Interessanti perché la SV650X resta sotto il tetto di 7 mila euro mentre la TER lo supera di poco. - (PRIMAPRESS)