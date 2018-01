Associate PhD di CBA Elena Grigò

(PRIMAPRESS) - Il team di professionisti composto dall’Avv. Fiorenzo Principi, dall’Avv. Carla Scarpetta con studio in Macerata, e dal Dott. Marco Trapanese, con studio in Ancona, ha assistito la società FORNARI S.p.A. in liquidazione nella procedura di concordato preventivo con continuità aziendale indiretta, recentemente omologato dal Tribunale di Macerata. FORNARI, con sede in Civitanova Marche (MC), è attiva sin dagli anni ’70 nella produzione, vendita e commercio di calzature, articoli di abbigliamento e articoli affini, ed ha acquisito notorietà internazionale per aver ideato la forma sneaker “Fornarina”.



CBA, con un team guidato dal socio Avv. Matteo Bascelli e dall’associate PhD Avv. Elena Grigò (in foto), ha assistito le banche creditrici - IntesaSanpaolo, UBI, BNL-BNP Paribas, UniCredit, Creval e Banca IFIS - della società. - (PRIMAPRESS)