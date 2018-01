(PRIMAPRESS) - ROMA - A due anni dalla tragica uccisione di Giulio Regeni in Egitto non c’è ancora un mandante. Le indagini si trascinano con difficoltà per la qualità della collaborazione offerta da subito dal governo egiziano. Oggi verrà ricordata la figura del giovane ricercatore scomparso, in alcune città italiane come Udine, Trieste e Bologna ma anche a Cambridge su iniziativa di Amnesty International. Regeni era partito proprio dall’università inglese per una ricerca commissionata dalla sua tutor Maha Mahfouz Avdelraham, ritenuta responsabile di non aver vigilato sull’incolumità del collaboratore tanto da par partire una rogatoria internazionale per essere ascoltata dagli inquirenti italiani. - (PRIMAPRESS)