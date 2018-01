(PRIMAPRESS) - DAVOS (SVIZZERA) - L’arrivo di Donald Trump a Davos questa mattina è stato preceduto ieri dalle forti dichiarazioni di Angela Merkel sulla condanna del protezionismo introdotte dal presidente americano (l’ultima è la tassa sull’importanzione di pannelli solari ed eco-lavatrici). Trump partito ieri notte, a bordo dell’Air Force One, dalla base di Andrews in Maryland, per poi trasbordare su un elicottero che lo porterà al World Economic Forum della cittadina svizzera. Con lui non ci sarà la moglie Melania. Trump, probabilmente porrà l’accento su “America First”, unico obiettivo del presidente Usa sul fronte economico e che ha già creato un clima poco favorevole al suo intervento. Ieri aveva detto Merkel : ”Oggi, 100 anni dopo la catastrofe della Grande Guerra, dobbiamo chiederci se abbiamo davvero imparato la lezione della storia, e a me pare di no. L'unica risposta è la cooperazione e il multilateralismo. Abbiamo bisogno - ha continuato la cancelliera - di un' Unione europea sempre più integrata”.

Anche il premier Paolo Gentiloni era intervenuto ieri sottolineando la necessità di una stabilità di governo per guardare a politiche di intervento nel medio e lungo termine. - (PRIMAPRESS)