(PRIMAPRESS) - MILANO - Sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco impegnati sul deragliamento di questa mattina alle 7, del treno alle porte di Milano, tra Segrate e Pioltello. Nell’incidente sono morti tre viaggiatori e almeno un centinaio sono rimasti feriti anche gravi. Il treno con sei vagoni era partito da Cremona alle 5 e 32 ed era diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi, con centinaia di pendolari a bordo. Sono ancora da accertare le cause del deragliamento che ha provocato l’intraversamento di due carrozze centrali. Diversi elicotteri, tra cui un'eliambulanza giunta dall'Emilia-Romagna, hanno fatto la spola con gli ospedali per trasferire i feriti più gravi. Rabbia tra i pendolari per il tweet con cui poco dopo le 8 Trenord ha dato notizia dell'interruzione dei collegamenti ferroviari fra le stazioni di Treviglio e Milano in cui si parla di "un inconveniente tecnico a un treno". - (PRIMAPRESS)