(PRIMAPRESS) - DAVOS - Il gruppo Intesa Sanpaolo ha raggiunto il 41 posto nella classifica delle società quotate mondiali più green secondo Corporate Knights, rivista canadese specializzata nel capitalismo sostenibile. Nel 2018 Global 100 most sustainable corporations in the world index presentato al Wef di Davos è anche l’unica rappresentante italiana. Corporate Knights, per stilare la classifica, ha analizzato seimila quotate su 17 indicatori Esg. Di queste, solo il 2% è entrato nel ranking.“La posizione in classifica conferma ulteriormente la nostra leadership nella sostenibilità – ha dichiarato Carlo Messina, ceo e consigliere delegato del gruppo -. Siamo stati la prima banca italiana a emettere, nel giugno scorso, un green bond, esempio concreto del valore che assegniamo alla salvaguardia dell’ambiente per una società civile che abbia a cuore la salute e l’utilizzo intelligente delle risorse. Aderire ai principali standard internazionali e impegnarsi verso l’ambiente, il sociale e la governance con strategia e dinamismo significa per noi agire concretamente nel rispetto dei temi importanti della vita e dell’economia”. - (PRIMAPRESS)