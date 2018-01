(PRIMAPRESS) - NAPOLI - “Con te comincia il giorno ed il mio tempo nasce solo da te, dal tuo splendore. E passano le ore nel tuo sguardo, tutto quello che brilla è solo specchio dell’aurora che spandi, dove tu passi. Io sono la tua ombra e come il sole tu m’illumini e scaldi, ebbro d’amore”.

“Con te comincia il giorno”, è una delle poesie che dà il titolo all’ultima raccolta di Antonio Pelliccia, edita da Caosfera edizioni. Una silloge che riporta ad un dialogo interiore in cui affiorano ricordi e sentimenti, pensieri intimi e profondi che prendono forma e si trasformano in versi liberi.L’autore canta l’uomo comune, attraversandone gli stati d’animo senza mai prevaricare ma lasciando il lettore libero di poter interpretare le parole, ritrovando in esse il ricordo di una propria esperienza vissuta. Suddivisa in quattro sezioni (“Un volo di ricordi”- “E verrà un’altra sera”, “Fragile è il cuore”, “Saranno cieli Chiari”), la raccolta è l’ottava pubblicazione di Antonio Pelliccia, affermato e stimato pediatra di Casalnuovo di Napoli - dove vive ed esercita la professione - con la passione per la poesia.Antonio Pelliccia infatti ha esordito come poeta con la silloge: “ Piccolo Canzoniere”, con la prefazione di Silvia Denti, seguita, nel 2012, da “Nuove Canzoni”. Nel 2013 per il prolifico autore è la volta di “Tra il dare e l’avere” e “Nella mia sera”, seguono quindi “Voci d’incanto d’esilio e di rimpianto” (2014), “Il paesaggio dell’anima”, primo lavoro con Caosfera Edizioni, e “Diario di Primavera”. - (PRIMAPRESS)