(PRIMAPRESS) - MESSINA - Ancora un blitz delle forze dell'ordine in Sicilia. Dopo la retata nell'agrigentino, questa volta nel mirino dei carabinieri del Comando Provinciale di Messina, dei Ros e della Polizia di Stato, c'è la provincia di Messina, E' ancora in corso l'operazione che ha portato all'arresto di 40 persone accusate di associazione mafiosa, estorsione, rapina, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di armi e violenza privata, accuse tutte aggravate dal metodo mafioso. L'inchiesta riguarda la mafia "barcellonese" operante proprio sul versante tirrenico della provincia di Messina. - (PRIMAPRESS)