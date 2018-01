(PRIMAPRESS) - JALALABAD (AFGANISTAN) - La sede di Save the Children di Jalalabad, in Afghanistan è stata assaltata questa mattina da un commando di uomini armati. L'attacco si è conclusa dopo tre ore e ha provocato un morto e 14 feriti secondo quanto riferito dalle agenzie del governo provinciale all'AFP. Le forze di polizia sono ancora al lavoro per le "operazioni di messa in sicurezza" dei locali della Ong ed è probabile che tra le macerie si possa trovare altri feriti. Tutto è cominciato con un kamikaze che si è fatto esplodere all'entrata del compaund aprendo un varco per l’entrata di un gruppo di terroristi. - (PRIMAPRESS)