(PRIMAPRESS) - Un altro grande risultato per Filmap di Arci Movie Napoli : il film “ Aperti al Pubblico ” di Silvia Bellotti , prodotto da Parallelo 41, Arci Movie e Rai Cinema , è in concorso al prestigioso Fipa - Festival International de Programmes Audiovisuels di Biarritz in Francia che si svolgerà dal 23 al 28 gennaio.Dopo il Premio del Pubblico " MYmovies.it " al 58° Festival dei Popoli , le selezioni al Modena ViaEmiliaDocFest e nella rassegna nazionale "L'Italia che non si vede" di UCCA , il racconto, lucido e diretto su Napoli e sul rapporto tra persone e burocrazia, sbarca anche fuori dai confini nazionali per misurarsi con un pubblico internazionale. A presentare il film a Biarritz ci saranno la regista Silvia Bellotti e la produttrice Antonella Di Nocera.“Il riconoscimento che giunge al lavoro dell'Atelier di cinema del reale - dice la Di Nocera- è davvero importante per una realtà indipendente come la nostra, con quella idea fondamentale di connessione della formazione e della creazione giovanile con il mondo dei professionisti. FilmaP a Ponticelli è l'esito naturale di tanti anni dedicati al territorio e alla promozione culturale della nostra associazione, con la convinzione che la periferia diventa centro, quando il suo sguardo del racconto cambia il fuoco e diventa motivo di nuove restituzioni di verità e creazioni artistiche. Il film è stato girato nell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli e Provincia Ogni martedì e venerdì, gli uffici dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli e provincia sono aperti al pubblico. Ad accogliere gli utenti ci sono gli impiegati alle prese con un lavoro difficile: incastrare la vita caotica delle persone dentro gli ingranaggi "perfetti" della burocrazia.Ho notato - dice la regista- una dimensione informale e a tratti teatrale degli uffici pubblici dove a volte l’iter burocratico passa in secondo piano e le persone agiscono fuori dagli schemi e dai protocolli. La capacità di far fronte all’imprevisto o alle inefficienze del sistema con soluzioni creative che attingono alle risorse dei singoli, mi ha appassionato prima come spettatrice e poi come regista. Per raccontare questo aspetto della burocrazia il film rappresenta gli sforzi che gli impiegati dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari di Napoli e Provincia fanno per adattare i regolamenti e le procedure alla realtà dell’utenza.entre i film nel primo Atelier stanno partecipando a festival nazionali ed internazionali e sono in fase di sviluppo i progetti scritti nel secondo Atelier, fino al 28 febbraio è possibile iscriversi alla terza edizione di Filmap di Arci Movie destinato a 8 giovani under 35 diretto da Bruno Oliviero e Alessandro Rossetto. Il percorso si articola in due fasi di attività comprese tra aprile e novembre 2018 con una pausa nell’estate. Le selezioni si volgeranno a inizio marzo 2018. Oltre alle lezioni intensive con i direttori del corso, seminari e masterclass saranno affidati a(regia),(montaggio),(direzione della fotografia),(produzione),(Festival dei Popoli di Firenze),(suono in presa diretta),(montaggio del suono e mix). Il progetto FILMaP, nato con un primo contributo della Fondazione CON IL SUD, è oggi realizzato da Arci Movie in collaborazione con Parallelo 41 Produzioni con il sostegno di SIAE, FONDAZIONE CON IL SUD, SEDA e UCCA - Unione dei Circoli Cinematografici Arci. direzione pedagogica Alessandro Rossetto e Bruno Oliviero coordinamento Antonella Di Nocera Responsabile tecnico Giovanni Bellotti Comitato di direzione Antonio Borrelli, Roberto D’Avascio Maria Teresa Panariello - (PRIMAPRESS)