NEW YORK - Neil Diamond ha annunciato il suo ritiro dal tour che celbrava i 50 anni di carriera. Le tappe previste di Australia e Nuova Zelanda non si terranno più a causa del morbo di Parkinson che da qualche anno affligge il cantautore statunitense. Nonostante la malattia aveva già realizzato 55 tappe ma il suo medico gli ha impedito di andare oltre per lo stress provocato per i lunghi viaggi. Insomma riposo forzato ma che non impediranno a Diamond di continuare a cantare.