MILANO - Lenovo, il più grande produttore di PC di Hong Kong, con i nuovi modelli 100e e 500e, trasferisce l'esperienza delle specifiche militari nella costruzione di computer destinati al mondo della scuola.

Si tratta dei PC del segmento "due in uno" disponibili in versione Chromebook e Windows irrobustiti, utilizzando gli stessi accorgimenti di robustezza utilizzati per l'uso militare negli ambienti didattici, i nuovi Chromebook di Lenovo includono protezioni di gomma, porte e cerniere rinforzate e tastiere ancorate meccanicamente; inoltre comprendono il supporto di Google Classroom e G Suite for Education, e del sistema Microsoft Intune Management sui modelli Windows. Lenovo 500e Chromebook presenta la penna integrata, ideale per la scrittura e il disegno in mobilità.