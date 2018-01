(PRIMAPRESS) - ROMA - Il settore alimentare italiano tira e ha fatto crescere le produzioni certificate DOP e IGP. In poco meno di dieci anni sono cresciute del 40% per numero di prodotti che oggi hanno superato quota 800 fino a rappresentare alla voce esportazioni il 22% dell'export agroalimentare nazionale. L’Italia, dunque, mantiene il primato mondiale nel settore delle produzioni di alta qualità. Un quadro tratteggiato dal ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, durante la presentazione del 15esimo rapporto Ismea-Qualivita: "Il sistema delle Indicazioni Geografiche è un pilastro del nostro modello agroalimentare. In questi anni abbiamo avuto un ruolo guida in Europa e nel mondo proprio per affermare il diritto alla tutela dei marchi geografici”.



Nel fotografare il settore è nel nord est che si concentrano i distretti a maggior crescita economica (58% valore Food, 56% valore Wine), dal "Food District" emiliano al "sistemaProsecco" veneto-friulano. Una classifica in questo senso vede le regioni, Emilia Romagna (2,751 milioni di euro e 43 DOP e IGP) e Lombardia (1,507 milioni e 34 DOP e IGP) si confermano regine del food per ritorno economico mentre Veneto (1,276 milioni e 53 denominazioni), Toscana (442 milioni e 58 denominazioni) e Piemonte (352 milioni e 59 denominazioni) guidano il settore del vino. Se vogliamo guardare al Sud, invece, la prima regione per l'agroalimentare è la Campania, con un valore di 366 milioni di euro, seguita dalla Sardegna con 289 milioni, mentre la Sicilia è prima nel comparto vitivinicolo con un valore di 126 milioni di euro, seguita da Puglia (92 milioni) e Abruzzo (89 milioni).

