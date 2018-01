(PRIMAPRESS) - LONDRA - Apre oggi Lineapelle London, una delle due preview internazionali dell’evento fieristico che riunisce le novità dell’offerta commerciale e stilistica del settore per la stagione estiva 2019. La location è l’Ham Yard Hotel che accoglie 49 espositori. Dal 31 gennaio al primo febbraio, invece, avrà luogo l’edizione americana. Lineapelle New York si terrà all’interno del Metropolitan Pavilion, ospiterà 123 selezionati espositori di fascia alta e tre seminari stilistici affiancati dal workshop tecnico di analisi e approfondimento sul materiale pelle “Know Your Leather”.

Entrambe le fiere presenteranno in anteprima le collezioni ispirate a Emphaty, tema stilistico sviluppato dal Comitato Moda per la stagione estiva 2019, ovvero “un percorso di ricerca rivolto a materiali, colori e superfici caratterizzato da pulizia ed emozioni tattili, dal piacere di stratificare le lavorazioni per creare effetti ricchi e sorprendenti, e da nuove suggestioni che incrociano natura e tecnologia”, come riporta la nota ufficiale.I due eventi fanno da preambolo a Lineapelle94 che si terrà a Milano, e in particolare a Fieramilano Rho, dal 20 al 22 febbraio. La fiera rappresenta un giro d’affari complessivo superiore ai 150 miliardi di euro e, a un mese dall’apertura, ha superato la soglia dei 1.200 espositori, in crescita di oltre il 4% rispetto alla stessa edizione l’anno scorso. - (PRIMAPRESS)