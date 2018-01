(PRIMAPRESS) - MILANO - All’Eicma di Milano, l’Indian è arrivata con un prototipo della sua flat track Scout 1200, per festeggiare il trionfo nel campionato USA sul circuito ovale sterrato di quest’anno. E’ tornata a mostrarla in pubblico al Motor Bike Expo di Verona, ma questa volta con una versione da 750 cc. Il clamoroso successo di Indian nel campionato italiano Flat Track USA, dopo 63 anni di assenza, ha inevitabilmente aumentato la notorierà, anche in Europa, del marchio americano.

Una supremazia scandita dai numeri: trentasette piazzamenti sul podio sui cinquantaquattro totali, con quattordici vittorie sulle venti gare disputate. La versione 1200 monta il propulsore Indian da 1.133 centimetri cubici, capace di erogare 100 CV, cerchi da 19 pollici con pneumatici da gara, telaio a traliccio in acciaio, serbatoio affusolato e manubrio racing. L’obiettivo dichiarato di Indian è di arrivare alla moto di serie a breve. Il direttore marketing di Indian punta l’attenzione sul grande lavoro dell’equipe tecnica nello sviluppo del progetto FTR: “Indian quest’anno ha riscritto la storia del Flat Track vincendo a man basse il titolo costruttori, l’obiettivo è di proseguire e migliorare la piattaforma FTR. Stiamo sviluppando nuovi prodotti per il mercato per aumentare la potenziale platea dei clienti". Abbiamo avvicinato a EICMA anche il pilota ufficiale Brad “The Bullet Baker”, che scrutava con occhio attento il bolide FTR 1200. “Sarà davvero interessante salire in sella ad un mezzo così potente rispetto al 750, non vedo l’ora di poterla provare”.

Al pubblico sarà in vendita a circa 47 mila euro. - (PRIMAPRESS)