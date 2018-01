(PRIMAPRESS) - DAVOS - Al forum economico di Davos, il piccolo cantone dei Grigioni nelle Alpi Svizzere, dove da oggi sono riuniti i leader di quasi tutto il mondo compresi gli Stati Uniti, Papa Francesco ha chiesto di focalizzarsi su un obiettivo primario: riportare l'uomo al centro dell'economia creando "una società inclusiva, giusta e che dia supporto". Francesco ha lanciato l’appello ai leader globali in una lettera al Forum economico mondiale di Davos, ringraziando l'organizzazione per l'invito ricevuto. Papa Bergoglio chiede ai partecipanti che l'uomo torni al centro dell'economia, avvertendoli dell'urgenza di quello che è un vero e proprio imperativo morale. L’allarme lanciato anche dal report di Oxfam sul divario tra ricchi e poveri deve vedere, secondo il Pontefice, impegnati i governi in modo determinato. - (PRIMAPRESS)