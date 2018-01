(PRIMAPRESS) - DAVOS - Non sarà più la Milano da Bere degli anni ’80 ma Milano è tornata ad essere la città più trendy del paese e tra le più visitate al mondo sorpassando anche Roma. A registrare l’inversione di tendenza è il report del Global Destination Cities Index messo a punto da Mastercard, e reso noto oggi dal Wef e che anticipa i risultati finali relativi al 2017. Ai primi posti figura Bangkok con 20,2 milioni di visitatori, seguita da Londra (20 mln), Parigi (16,1 mln), Dubai (16 mln), Singapore (13,4 mln), Tokyo (12,5 mln), Seoul (12,4 mln), New York (12,4 mln). Soltanto al 14 esimo posto ritroviamo Milano con 8,4 milioni di visitatori, preceduta da Amsterdam e Barcellona. La capitale d’Italia finisce al 17esimo posto con 7,3 milioni di visitatori ma precede altre citta' europee come Madrid (5,5 mln), Berlino (5,1 mln), Dublino (5,59 mln) e Monaco (5,4 mln). - (PRIMAPRESS)