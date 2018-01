(PRIMAPRESS) - ROMA - Quanto sta accadendo a diverse latitudini del globo terrestre, nello spazio di 24 ore, fa pensare che la terrà si stia riassestando. Nelle Filippine, un fiume di lava incandescente e un gigantesco pennacchio di fumo sul vulcano Mayon ha costretto l'agenzia nazionale di vulcanologia e sismologia (PHIVOLCS) ad elevare il livello di allerta, nel timore di un'enorme eruzione nelle prossime ore o giorni.

Non molto diversa la situazione in Giappone dove un soldato giapponese è morto ed almeno 11 altre persone sono rimaste ferite oggi durante l'eruzione del vulcano Kusatsu Shirane che ha innescato una valanga nei pressi di una stazione sciistica a Nord-Ovest di Tokyo. In Alaska, invece, un violento sisma di 8,2 gradi di magnitudo è stato registrato al largo della costa meridionale del Mar Glaciale Artico. Le autorità hanno emanato un allerta tsunami. Il terremoto e' stato registrato a una profondità di 10 km, circa 256 km a sud-est di Chiniak, alle 00.31 del mattino, ora locale, secondo quanto riferito dall'istituto sismologico americano US Geological Survey. Il sistema di allarme tsunami degli Stati Uniti ha dichiarato l'allerta per alcune zone dell'Alaska e del Canada e ha messo in allarme l'intera costa occidentale degli Stati Uniti. - (PRIMAPRESS)