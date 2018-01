(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Che Trump sia un negazionista degli effetti collaterali del surriscaldamento della terra e dell’inquinamento atmosferico, nonostante le catastrofi che hanno colpita alcuni stati americani, è fuor di dubbio. Ma ora l’amministrazione di Donald Trump va oltre e ha imposto tariffe del 30% sulle importazioni negli Stati Uniti di pannelli solari e del 20% su alcuni tipi di lavatrici a basso consumo importate. Il rappresentante per il Commercio Usa, Robert Lighthizer commenta così in una nota la decisione: “l'amministrazione Trump difenderà sempre i lavoratori americani, gli agricoltori, gli allevatori e il business”. Le tariffe scenderanno progressivamente dal prossimo anno, dunque al 25% nel 2019, al 20% nel 2020 e al 15% nel 2021 e cosi' via fino a venir meno completamente. Intanto l’eccesso di consumi di energia degli stili di vita degli americani, non sembra impensierire la governance della Casa Bianca. - (PRIMAPRESS)