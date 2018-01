(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Dopo il blitz nell’agrigentino questa volta sono gli agenti della Dia, della squadra mobile di Napoli e i carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna, con la collaborazione della GdF, ad eseguire 45 ordinanze di custodia in carcere per affiliati del clan Moccia radicato nell’hinterland napoletano. Le ordinanze sono state emesse dalla Dda che investigava sulle attività dell’organizzazione criminale. I vertici del clan, tra i quali Luigi e Teresa Moccia, Filippo Iazzetta e Anna Mazza, la 'vedova della camorra', morta negli anni scorsi, sono i principali attori della rete criminale dedita al riciclaggio di danaro ed estorsioni. Le accuse contestate vanno dall'associazione mafiosa, alla detenzione di armi comuni e da guerra, estorsioni e riciclaggio di ingenti somme di denaro. L’organizzazione è attiva da anni nei territori dei comuni di Afragola, Casoria, Arzano, Frattamaggiore, Frattaminore, Cardito, Crispano, Caivano e Acerra e in alcune città del Lazio con interessi sino nella capitale. L’inchiesta è partita anche grazie ai collaboratori di giustizia, su intercettazioni di colloqui in carcere e pedinamenti che hanno portato al sequestro di manoscritti con cui i detenuti del clan comunicavano con l'esterno. Gli inquirenti hanno ricostruito, oltre al gruppo di vertice, anche quello dei cosiddetti 'senatori' indicati come 'affidatari delle direttive': Domenico Liberti, Maria Luongo, Pasquale Puzio e Antonio Senese. - (PRIMAPRESS)