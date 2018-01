Vincenzo Romano, segretario del circolo di Pomigliano d'Arco del Pd

(PRIMAPRESS) - POMIGLIANO D'ARCO, Napoli - «Sappiamo che nelle intenzioni di Renzi ci sia quella di candidarsi al Senato nell'uninominale a Firenze, ma se così non fosse lo invito a venire a sfidare nel nostro collegio alla Camera, il leader del M5S Luigi Di Maio». E' l'appello che Vincenzo Romano, di professione avvocato, da qualche mese segretario cittadino del Pd di Pomigliano d'Arco, rivolge al numero uno del suo partito ed ex presidente del Consiglio. Infatti sembra quasi certo che per le elezioni alla Camera, nel collegio uninominale in cui è inserita anche Pomigliano, città natale di Di Maio, sarà candidato a breve proprio il leader del M5S. «In ordine alle candidature del nostro collegio - sottolinea Romano - ed in particolare alla candidatura di Luigi Di Maio, la partita non è persa dall'inizio e si può vincere, ma solo se il Pd candida qui Renzi in persona o viene comunque scelta una persona di caratura nazionale come ad esempio il Ministro Calenda, oppure il sottosegretario Maria Elena Boschi». «Questa campagna elettorale - conclude il segretario del Pd di Pomigliano - dovrà svolgersi corpo a corpo e noi siamo pronti. Se non si ritenesse opportuna tale logica scelta, allora si lascino perdere candidature mediatiche e di etichetta e si punti su soggetti seri e capaci, espressioni del territorio, radicati e coraggiosi nell'acquisire consenso casa per casa». - (PRIMAPRESS)