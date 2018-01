(PRIMAPRESS) - Si è conclusa la 30a edizione di RomaSposa, l’appuntamento tanto amato e atteso, che ha scelto la Nuvola quale prestigiosa location per un evento di rilevanza nazionale.



La manifestazione ha riscontrato un grande successo di pubblico: oltre 40mila visitatori hanno scelto RomaSposa 2018 per scoprire le novità del settore, proposte dalle oltre 300 aziende espositrici.RomaSposa si conferma l’appuntamento irrinunciabile di ogni coppia decisa a realizzare i propri desideri per il giorno del Sì con innumerevoli ed originali proposte: dalle location, agli allestimenti, agli abiti da sogno. Un viaggio a 360° nel mondo del wedding che anticipa le tendenze in tutte le categorie merceologiche, tra addobbi floreali, bomboniere, location, fotografie, torte nuziali, liste di nozze, viaggi e accessori per invitati e sposi.Mahanaz Ebrahimi vince il concorso “Sposa futura” dedicato ai giovani stilisti Tra i 26 studenti provenienti da 7 scuole di moda del territorio laziale, che hanno partecipato al concorso Sposa Futura -ideato da Roma Sposa per promuovere la creatività dei giovani stilisti emergenti - la giovane Mahanaz Ebrahimi , dell’Istituto ABA di Frosinone, si è aggiudicata il primo posto, ricevendo la possibilità di svolgere uno stage presso un prestigioso atelier della Capitale per l’inclusione nella selezione per la prossima edizione della Bottega dell’Arte.A conquistare le preferenze del pubblico e della Commissione di Qualità è stato il suo versatile abito ispirato al concetto di POPUP: pensato sia per la cerimonia che per il ricevimento, in un mix vincente di tessuti, ricami e trame orientali. Grande successo per le sfilate di marchi storici ed emergenti. Più di 1000 abiti in passerella hanno emozionato il pubblico, con proposte nuove e classiche, sia per la sposa che per lo sposo, che per abiti da cerimonia.Arricchita dall’area WED ACADEMY – uno spazio riservato a workshop, incontri e conversazioni tra i futuri sposi e i maggiori esperti dei diversi settori – RomaSposa 2018 si conferma un’occasione imperdibile per scoprire tutto il meglio del settore wedding. - (PRIMAPRESS)