(PRIMAPRESS) - MILANO - La Compagnie Financière Richemont, azonista di maggioranza di Yoox Net-A-Porter Group, la piattaforma di vendita online del fashion, punta all’intera acquisizione del gruppo attraverso un’offerta pubblica.

Federico Marchetti, Ad di Yoox commenta: “il razionale dell’operazione di Richemont è investire ulteriori risorse con l’obiettivo di accelerare il solido percorso di crescita di YNAP e rafforzarne la posizione di leadership nel lungo termine nel settore del lusso online. Questo si tradurrà in maggiori investimenti in prodotto, tecnologia, logistica, persone e marketing”.YNAP continuerà ad essere gestita come società distinta, garantendo così la neutralità ed attrattività della propria piattaforma per tutti i marchi del lusso. La sede rimarrà in Italia.“Il successo di YNAP - ha continuato Marchetti - si fonda su una squadra eccezionale. Sono onorato che Richemont abbia espresso grande stima per la qualità del management e di tutte le nostre persone. Da imprenditore, ricordo il duro lavoro e l’emozione per la quotazione di YOOX nel 2009, quando debuttammo in Borsa a poco più di €4 per azione e i nostri ricavi erano di circa €150 milioni”. - (PRIMAPRESS)