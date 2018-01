(PRIMAPRESS) - BORGO PANIGALE (BOLOGNA) - Presentata nella sede della Ducati la nuova moto che correrà al MotoGP. La Gp18 esordirà nei test di Sepang di fine mese. "Ma non aspettatevi una moto molto diversa da quella dello scorso anno", anticipa Dall'Igna. "Non ci prendiamo più i rischi di qualche stagione fa, non ora che abbiamo trovato una base molto buona: ci sono delle idee interessanti per migliorare la Rossa in quelle poche piste - e in certe condizioni - dove abbiamo faticato nel 2017", continua l'ingegnere, che assicura di essere "sereno e molto fiducioso, convinto che quello che abbiamo fatto durante l'inverno sarà sufficiente per giocarcela ancora con i colossi giapponesi". Diciannove i gran premi in calendario: si parte a Losail il 18 marzo. "Nei test malesi e in Thailandia a metà febbraio vedremo subito se siamo sulla strada giusta, le prove all'inizio di marzo in Qatar serviranno invece a mettere a punto la moto prima dell'esordio in gara". Una terza Gp18 sarà affidata a Danilo Petrucci, che corre con il team Pramac: "Sulla carta, durante il campionato Danilo proverà alcune novità: ma se dovesse cominciare a vincere, lo tratteremo come i piloti ufficiali". Una moto che dovrà permettere a Lorenzo di dimenticare la delusione dei soli 3 soli podi della passata stagione e anticipa: “vedrete il miglior Jorge Lorenzo di sempre". - (PRIMAPRESS)