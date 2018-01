(PRIMAPRESS) - MADRID - La procura spagnola ha chiesto al giudice del Tribunale Supremo Pablo Llarena di riattivare il mandato d'arresto europeo contro il presidente uscente della Catalogna Carles Puigdemont, giunto questa mattina a Copenaghen per una conferenza all’università. Il mandato europeo era stato ritirato in dicembre per il rischio che il Belgio negasse l'estradizione di Puigdemont dove il presidente catalano si era rifugiato per evitare l’arresto in conseguenza alla dichiarazione illegittima di indipendenza del 27 ottobre scorso.

Il 5 dicembre il giudice spagnolo Pablo Llarena aveva deciso di ritirare gli ordini di arresto europei contro Puigdemont e i suoi 4 ex consiglieri fuggiti come lui a Bruxelles, ma ha mantenuto il mandato di arresto in Spagna. Il leader indipendentista catalano è a Copenhagen per intervenire a una conferenza sulla Catalogna all'università. - (PRIMAPRESS)